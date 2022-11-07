Zelenskiy, İran'ı suçladı: Karşılık vermeye hazırlanıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, altyapı hasarı nedeniyle ülke genelinde 4.5 milyon aboneye elektrik verilemediğini bildirdi. Telegram'dan paylaştığı görüntülü mesajda "Her senaryoyu ayrıntılı olarak ele aldık ve uygun önlemleri hazırladık" ifadelerini kullanan Ukrayna lideri, İran'a yönelik suçlamalarını da yineledi.

'İran olmasaydı barışa daha yakın olurduk'

Tahran yönetimini Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) tedarik etmekle suçlayan Zelenskiy, "İran'ın silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk" dedi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'ya makro-finansal destek sağlaması konusunu ele aldıklarını söyledi. Leyen ile İran'a yönelik suçlamaları da görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz de karşılık vermeye hazırlanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kiev'de 'şehri terk etmeye hazır olun' çağrısı

Öte yandan, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, şehirdekilerin kenti terk etmeye hazır olması gerektiğini söyledi. Başkent Kiev'de elektrik kesintilerinin devam etmesi durumunda su ve kanalizasyon sistemlerinin de duracağını bildiren Kliçko, kent yetkililerinin ışıkları açık tutmak ve su akışını sağlamak için ‘her şeyi’ yaptıklarını söyledi.