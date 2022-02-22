Ukrayna: Dünkü çatışmalarda 2 asker öldü, 12 asker yaralandı

Kiev yönetimi, dün Donbass'ta yaşanan çatışamalarda toplam 2 Ukrayna askerinin öldüğünü, 12 askerin yaralandığını açıkladı.

Dış Haberler

Ukrayna yönetimi, dün Donbass bölgesinde Lugansk ve Donetsk güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, dünkü çatışmalarda toplam 2 Ukrayna askerinin öldüğü, 12 askerin yaralandığı belirtildi.

Haber

Putin Donbass'ı tanıdı, Rusya asker gönderiyor