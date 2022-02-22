Ukrayna yönetimi, dün Donbass bölgesinde Lugansk ve Donetsk güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, dünkü çatışmalarda toplam 2 Ukrayna askerinin öldüğü, 12 askerin yaralandığı belirtildi.
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Haber Merkezi
Ukrayna: Dünkü çatışmalarda 2 asker öldü, 12 asker yaralandı
Kiev yönetimi, dün Donbass'ta yaşanan çatışamalarda toplam 2 Ukrayna askerinin öldüğünü, 12 askerin yaralandığını açıkladı.
Dış Haberler
Ukrayna yönetimi, dün Donbass bölgesinde Lugansk ve Donetsk güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, dünkü çatışmalarda toplam 2 Ukrayna askerinin öldüğü, 12 askerin yaralandığı belirtildi.