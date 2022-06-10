Ukrayna Donetsk'te idama mahkum edilen paralı askerleri 'savaş esiri' diye niteledi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, Rusya tarafından idama mahkum edilen 3 paralı askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduklarını ve söz konusu askerlerin savaş esiri haklarına sahip olması gerektiğini belirtti.

Nikolenko idama mahkum edilen paralı askerler için "Uluslararası insancıl hukuka göre, askerlerin yasal statüsüne tabidirler" ifadelerini kullanarak, "Düşmanın onları taciz etmesi, korkutması ve insanlık dışı davranışlarda bulunması yasaktır” dedi.

"Ukraynalı askerlerin işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki sözde 'yargılaması' değersizdir" diyen Nikolenko, duruşmanın "propagandanın çıkarlarını hukukun ve ahlakın üzerinde" tuttuğunu savundu. Nikolenko, "Ukrayna hükümeti, Ukrayna'yı savunanların tümünü serbest bırakmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek" dedi.

İngiltere: Düzmece bir karar

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada, söz konusu idam kararını "kesinlikle hiçbir meşruiyeti olmayan düzmece bir karar" olarak nitelendirdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "Savaş esirlerinin siyasi amaçlarla sömürülmemesi gerektiğini sürekli söyledik" ifadelerini kullanarak, "Cenevre Sözleşmesine göre savaş esirlerinin dokunulmazlık hakkına sahiptir ve düşmanlıklara katıldıkları için yargılanmamalıdırlar” dedi. Sözcü, "Bu nedenle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan ve savaş esiri olarak tutulan İngiliz vatandaşlarının serbest bırakılmasını sağlamak için Ukrayna makamlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna saflarında savaşan 3 paralı askere idam cezası

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde görülen davada, 12 Mart’ta Mariupol kentinde Rus güçlerine teslim olan İngiltere vatandaşları Sean Pinner ve Aiden Aslin ile Fas vatandaşı Saadun Brahim adlı paralı askerler, Donetsk Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 34 maddesi ve 323’ncü maddesine göre “İktidarı güç kullanarak ele geçirmek, terörist faaliyetlerde bulunmak ve ülkeyi ortadan kaldırmak” suçlarından idama mahkum edilmişti.

Ukrayna, Rus askerlerini hapis cezasına çarptırmıştı

Ukrayna'nın Sumi kentinde 28 Şubat'ta, 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Şelipov'u öldürmekten suçlu bulunan 21 yaşındaki Rus asker Vadim Şişimarin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 23 Mayıs'ta görülen davada mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Rus askeri Ukraynalı sivili öldürmekten dolayı pişman olduğunu söyleyip öldürdüğü sivilin ailesinden özür dilemişti.

Rus askerler Aleksandr Bobukin ve Aleksandr İvanov ise 24 Şubat'ta Rusya'nın Belgorod bölgesinden top mermisi ateşleyerek Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan Kozacha Lopan'daki altyapıyı ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan topçu birliğinin parçası oldukları gerekçesiyle Poltava bölgesindeki Kotelevsky Mahkemesi tarafından 31 Mayıs’ta 11'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.