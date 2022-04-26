Ukrayna Dışişleri Bakanı: Savaşı kazanmamız için dünyanın desteği iki katına çıkmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 'Dünya, savaşı kazanmamız ve Avrupa güvenliği ve küresel güvenliğin sağlanması için Ukrayna'ya desteğini iki katına çıkarmalı' dedi.

Dış Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'ya karşı dünyadan daha fazla destek talep etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "Rusya, dünyanın Ukrayna'ya destek vermekten korkacağı dair son umudunu da kaybetti. Bu nedenle 3. Dünya Savaşı tehlikesinden bahsediyorlar. Bu yalnızca Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi hissettiği anlamına gelir. Bu nedenle, dünya, savaşı kazanmamız ve Avrupa güvenliği ve küresel güvenliğin sağlanması için Ukrayna'ya desteğini iki katına çıkarmalı" ifadelerini kullandı.

Haber

Rusya'nın BM Temsilci Yardımcısı: Ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz