Rusya'nın BM Temsilci Yardımcısı: Ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Rusya basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Polyanskiy, “Ukrayna insani koridorlar açma çabalarımızı baltalıyor, bu nedenle ateşkesin şu anda iyi bir seçenek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu ancak Ukrayna güçlerinin yine bir araya gelip Bua örneğinde olduğu gibi daha fazla provokasyon gerçekleştirmesine fırsat oluşturur. Bu ateşkes için şu anda herhangi bir gerekçe görmüyorum” dedi.

Ukrayna’nın Rusya aleyhinde asılsız suçlamalarla provokasyon hazırlığında bulunduğunu fakat Rusya'nın buna karşın BM’yi bilgilendirdiğini savunan Polyanskiy, “Durum çok endişe verici. Savunma Bakanlığımız, Kiev rejiminin ABD'nin desteğiyle Rus Silahlı Kuvvetlerini kimyasal, biyolojik ve taktik nükleer silah kullanmakla suçlamak için kademeli olarak provokasyonlar hazırladığına dair verileri toplamaya devam ediyor. Rusya, Kiev tarafından hazırlanması amaçlanan provokasyonlara dair raporları BM’nin dolaşımına soktu” dedi.

Batı medyasında çıkan haberlere göre Rus ordusunun Buça kentinde sivil ölümlerden sorumlu olamayacağını söyleyen Polanskiy, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Batılı medya kuruluşlarında kısa süre önce yer verilen bazı haberler, Rus ordusunun Buça vakasına katılmış olamayacağını kanıtlıyor. Özellikle hafta sonu Guardian'da yer alan yazıya dikkat çekmek isterim. Yazıda sivillerin tüfekle değil, topçu atışları sonucunda öldüğünü teyit ediyor. Yazıda insanların misket bombası ve metal parçacıklarla donatılmış top mermileriyle öldürüldüğüne dair bilgi de yer alıyor. Bu durum Buça’daki iki iddiayı çürütüyor. Birincisi insanların vurulduğu iddiası, ikincisi bunu Rus ordusunun yaptığını. Rus ordusunun Buça’da bulunduğunu anlamak için askeri uzman olmaya gerek yok. Rus ordusu bulunduğu şehri bombalamaz."