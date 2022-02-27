Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile yapılacak müzakereler hakkında konuştu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.
Haber Merkezi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev’in teslimi söz konusu değil
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in teslimi diye bir seçeneğin masada olmadığını savundu.
Haber Merkezi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile yapılacak müzakereler hakkında konuştu.
Sputnik'te yer alan habere göre, Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.