Ukrayna Dışişleri Bakanı: Kiev’in teslimi söz konusu değil

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in teslimi diye bir seçeneğin masada olmadığını savundu.

Haber Merkezi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile yapılacak müzakereler hakkında konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kuleba, Rusya'yla görüşmeler sonucunda barışın sağlanabileceğini, ama Kiev'in tesliminin söz konusu olmadığını söyledi.

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