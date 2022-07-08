Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD'nin yardımları yetmiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda isteksizlik olduğunu öne sürdü ve bunu "tarihsel bir hata" olarak değerlendirdi.

CNN'e verdiği röportajda konuşan Zelenskiy, "Bütün dünya Ukrayna'ya yardım ediyor. Kimisi insani yardım, kimisi maddi, kimisi silah. Her ülkeden destek var. Ancak Ukrayna basitçe NATO'ya kabul edilebilirdi" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ABD'den aldıkları yardımlara çok değer verdiklerini belirtirken bunun yeterli olmadığından yakındı. "ABD bize yardım ediyor ve bunun bize çok yardımcı olduğunu söylemek isterim, ancak kazanmak için yeterli değil" diye konuşan Zelenskiy, "Bu yardımın artmasını ve hızlandırılmasını istiyoruz. Hem silah hem de maddi olarak" dedi.