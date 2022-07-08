Putin'den Ukrayna açıklaması: Savaş daha yeni başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşın yeni başladığını söyledi.

Ukrayna'da "vekalet" savaşı yürütmekle suçladığı Batı'ya uyarılarda bulunan Putin, "Herkes bilmeli ki, henüz ciddi bir şeye başlamadık bile. Tarihin akışı durdurulamaz ve kolektif Batı'nın küresel düzen dayatmaları başarısızlığa mahkum olacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Putin'in herhangi bir anlamlı diplomatik girişim konusunda ilgisini göremedik" sözlerine de cevap veren Putin, "Bu süre uzarsa bizimle masaya oturma şansları da azalır" şeklinde yanıt verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki "potansiyelinin sadece küçük bir kısmını kullandığını" söylemişti.