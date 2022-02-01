Ukrayna Devlet Başkanı: İki gün içinde Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, parlamentoda vekillere hitap etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Zelenskiy, "İki gün içinde Türkiye'yle serbest ticaret anlaşması imzalayarak günlük bir ekonomik mesaj vermeye hazırlanıyoruz. Gruplarımız çalışıyor. Anlaşma sağlayacağımızdan eminim" dedi.

Bölgede yaşanan gerilime değinen Zelenskiy, "Her konuda her şeyden önce kendi güçlerimize güvenmeliyiz. Anavatanımızın gerçekten çok sayıda dostu var ancak dostlarımızın kendi anavatanı var, bunu unutmayın. Dolayısıyla bizden başka hiç kimse ülkemizi korumaz ve ayağa kaldırmaz. Sadece kendimize güvenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler 2011'den beri sürüyor

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, daha önceki açıklamasında, Türkiye'yle "tüm sektörlerin faydasını mümkün olduğunca gözeten" bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istediklerini belirtmişti.

2011'den bu yana anlaşmayla ilgili 11 resmi görüşme gerçekleştirildiğini ve sürecin devam ettiğini aktaran Sviridenko, "Ukrayna tarafı (Türkiye ile) ülkenin tüm sektörlerinin faydasını mümkün olduğunca gözeten bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ukrayna iş dünyasının çoğunluğu Türkiye piyasasına açılmaktan yana" demişti.

İkili işbirliğinin ana alanlarının bilgi teknolojileri, inovasyon, endüstri, enerji ve enerji verimliliği, lojistik, ulaşım altyapısı ve turizm olduğunu aktaran Sviridenko, "2021'in ilk 9 ayında Türkiye, Ukrayna'yla ticaret hacmi bakımından Çin, Polonya, Almanya ve Rusya'dan sonra 5. sırada geliyor" ifadesini kullanmıştı.