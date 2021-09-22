Ukrayna Devlet Başkan Yardımcısı'nın aracına silahlı saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in birinci yardımcısı Şergey Şefir'in aracına düzenlenen silahlı saldırıdan Şefir'in yara almadan kurtulduğu, saldırıda aracın sürücüsünün yaralandığı açıklandı.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah Kiev yakınlarındaki Lesniki'de Şefir'in aracına düzenlenen silahlı saldırıda araca 10'un üzerinde merminin isabet ettiğini, aracın sürücüsünün yaralandığını doğruladı.
Strana.UA gazetesinin haberine göre Sergey Şefir saldırıdan yara almadan kurtulurken, 3 merminin isabet ettiği aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Polisin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.