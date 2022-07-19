Ukrayna daha fazla silah istiyor: 'Savaş kışa kadar sürmemeli'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcılarından Andriy Yermak "Savaşın kışa kadar sürmesini istemiyoruz" diyerek, ABD'den daha fazla silah göndermesini talep etti.

Ukrayna menşeli NV'ye konuşan Yermak, ABD'nin yapılan silah anlaşmaları çerçevesinde Kiev'e "zafer" için yeterli silah göndermesini umduklarını dile getirdi. "Kışa girmememiz bizim için çok önemli. Kış geldiğinde Rusların bölgeye yerleşmek için daha fazla zamanı olacak, kesinlikle daha zor olacak" diye konuşan Yermak, Rusya'nın uzun süreli bir çatışma istediklerini öne sürdü.

Kremlin, 24 Şubat'ta başlayan askeri operasyonun bir zaman sınırı olmadığını ve hedeflere ulaşılana kadar süreceğini açıklamıştı.