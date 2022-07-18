Rusya: Tüm hedeflere ulaşıldığında Ukrayna operasyonu sona erecek

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna operasyonunun net bir programı olmadığını, ancak tüm hedeflere ulaşıldığı takdirde operasyonun biteceğini söyledi.

Rossiya-24’e konuşan Peskov, “Özel askeri operasyonun tüm hedeflere ulaşıldıktan sonra sona ereceğine dair hiçbir kuşkumuz yok. Net bir zaman çizelgesi yok, önemli olan operasyonun etkin olması” dedi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna siviller arasında can kayıplarının önlenmesi ve sivil altyapılara zarar verilmemesi yönünde net talimat verdiğini belirtti. Peskov, "Rus Silahlı Kuvvetleri çok dikkatli çalışıyor, yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor ve sivil altyapılara saldırı gerçekleştirmiyor. Bunu maalesef Ukrayna tarafı, özellikle de aşırı milliyetçi tabur ve birimler için söyleyemiyoruz, onlar hiçbir şeyden kaçınmıyor” açıklamasını yaptı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’nın Sovyetler Birliği döneminden bu yana yaptırımlara alışkın olduğunu sözlerine ekledi.