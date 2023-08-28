Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye'ye: 'Rusya'yla görüşerek kendinizi aşağılıyorsunuz'

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Danışmanı Mihaylo Podolyak, Türkiye'nin tahıl anlaşmasının sürmesi için Rusya yönetimiyle düzenli olarak görüşme çabalarına tepki gösterdi.

İki gün önce katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Podolyak, Türkiye'nin bu çabalarla kendini aşağılayıcı duruma soktuğunu söyleyerek, "Güçlü bir ülke olarak değerlendirildiğiniz Karadeniz sularında özne olmaktan mahrum kaldınız, aşağılandınız. Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyorum. Soçi'ye gidip 'Belki tahıl anlaşmasını uzatmanın mümkün olduğunu kabul edersiniz' diyorsunuz. Bu, itibarı sıfırlamadır, bu şekilde davranmaya devam edemeyiz" dedi.

Ankara'nın tahıl anlaşması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikna etme çabalarına anlam veremediğini söyleyen Podolyak, "Rusya neden masada? Neden kendinizi Rusya'nın önünde aşağılayıcı duruma düşürüyorsunuz? Bu kadar kendinizi özneymiş gibi gösterdikten sonra... Bu çok garip görünüyor. Düzenli olarak gidip, 'Putin'le bir şey üzerinde anlaşmak istiyoruz' diyemezsiniz. Putin'le ne konuda anlaşmak istiyorsunuz? Sizi aşağılamak isteyen bir kişiyle anlaşma sağlayarak daha fazla aşağılanmamayı mı amaçlıyorsunuz?" diye konuştu.