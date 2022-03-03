Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski: Bu iş Berlin Duvarı'na kadar gider

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes görüşmeleri devam ederken canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde barış istediğini söyleyen Zelenski, "Ben barışçıl bir insanım. Yalnızca Anayasa'nın değil halkımın da koruyucusuyum. Biz ülkemizi savunuyoruz, hayatta kalmamız buna bağlı" dedi.

Ukrayna'nın güvenlik taahütlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenski, "Dünya birlik olup Ukrayna'nın arkasında durmalı. Silah yardımları için teşekkür ediyoruz, ancak çok geç geldi. Biz yok olursak sırada Letonya var. Sırada Polonya, Gürcistan var. Bu iş Berlin Duvarına kadar gider. Dünya gücünü göstermeli. Yaptırımlar iyi bir başlangıç" diye konuştu.