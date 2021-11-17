Ukrayna Cumhurbaşkanı: Türkiye'yle işbirliğimiz ordularımızı güçlendiriyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Şubat 2022'de Kiev'de yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına çağırdı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Twitter'da "Onun (Erdoğan'ın) Stratejik Konsey'in yıllık toplantısında Kiev'i ziyaret etmesini bekliyorum" dedi. Zelenskiy ayrıca "iki ülke arasındaki ilişkilerin ordularını güçlendirdiğini" söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı ofisinin basın servisi, Zelenskiy ve Erdoğan'ın telefon görüşmesi sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 10. yıl toplantısını Şubat 2022'de Ukrayna'nın başkentinde gerçekleştirme konusunda anlaştıklarını bildirdi. Mesajda, toplantının Dışişleri ve Savunma Bakanlarının katılımıyla düzenleneceği kaydedildi.

Basın servisine göre, iki ülkenin Cumhurbaşkanları, yakın gelecekte bir serbest ticaret bölgesi anlaşmasının hazırlıklarını tamamlama konusunda anlaştılar. Taraflar, enerji sektöründeki etkileşim, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve "Kırım Tatar halkının temsilcileri için konut inşa etme projesi"nin uygulanması konularını görüştüler.

Türkiye'ye uçak satma gündemi

Erdoğan'la Zelenskiy, uçak yapımı ve Donanmanın geliştirilmesi alanında bir dizi önemli projenin uygulanmasının yanı sıra bu etkileşimi derinleştirme beklentilerine dikkat çekerek savunma alanındaki işbirliği konularını vurguladı. Zelenskiy, Erdoğan'a An-178 nakliye uçağının seri üretiminin başladığı konusunda bilgi verdi ve Türkiye'yi "müşteri çemberine katılmaya" davet etti.