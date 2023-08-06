Ukrayna: Çongar ve Geniçesk köprülerini vurduk

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik Haberleşme Ofisi, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun Kırım ve Herson'da Rusya'nın kontrolünde bulunan iki köprüyü vurduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Saat 15.00 sularında savunma kuvvetleri, işgalcilerin önemli iletişim güzergahları olan Çongar ve Geniçesk köprülerini vurdu" ifadesi kullanıldı.

Kırım lideri Sergey Aksenov, Herson ile Kırım’ın sınırında yer alan Çongar Köprüsü’nün Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vurulduğunu, can kaybı olmadığını, köprünün otoyol kısmında hasar olduğunu duyurmuştu. Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo da Ukrayna'nın saldırıda İngiltere'nin tedarik ettiği Storm Shadow füzelerini kullandığını, Çongar Köprüsü’nün yanısıra Çongar yerleşiminin de hedef alındığını, kasabada bir okulun isabet aldığını aktarmıştı.