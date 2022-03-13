Ukrayna: Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin elektrik tedarikine yeniden başlandı

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Şirketi (Energoatom), yapılan onarım çalışmalarından sonra Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) elektrik tedarikine yeniden başlandığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre açıklama Energoatom’un Telegram kanalından yapıldı.

Açıklamada “NPC Ukrenergo’nun (operatör şirket) Ukraynalı uzmanları, 330 kV Les-Çernobil NGS hattındaki onarım çalışmalarını tamamladı ve Çernobil Nükleer Güç Santrali ile Slavutiç'e elektrik tedarikini yeniden başlattı” denildi.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşenko ise santralde işlenmiş nükleer yakıt için soğutma sistemlerinin çalışmasının olağan düzene döneceğini bildirdi.

Ukraynalı bakanın Energoatom’un Telegram kanalından yayınlanan açıklamasında, “İşlenmiş nükleer yakıt için soğutma sistemleri bundan böyle yedek besleme sisteminden değil, olağan düzeninde çalışmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı.