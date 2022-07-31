Ukrayna Büyükelçisi'nden Fenerbahçe açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodvar, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmada atılan "Putin" sloganları hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bodvar, "Rusya düşman, Putin katildir. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz" dedi.

Hatırlatıyorum:



1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;



2. Türkiye dost, futbol tutku, @Fenerbahce Fenerbahçe güçlü takımdır; — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 31, 2022

Ali Koç: Büyükelçi özür dilemeli

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız" açıklamasını yapmıştı.