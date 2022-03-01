Ukrayna Büyükelçisi: Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Ukrayna krizine dair kimi açıklamalarda bulundu.

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Rusya ve Ukrayna arasında Minsk'te gerçekleştirilen ilk müzakere toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir sonraki müzakerenin İstanbul'da gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

Bodnar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

  • "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk"
  • "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi"
  • "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz"

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