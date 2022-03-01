Ukrayna Büyükelçisi: Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz

Rusya ve Ukrayna arasında Minsk'te gerçekleştirilen ilk müzakere toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir sonraki müzakerenin İstanbul'da gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.
Bodnar'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- "Bugün sabah cephe hattındaki görüntüler bizi çok sarstı. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'den fazla can kaybı yaşadık, bin 684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk"
- "Rus tarafından daha önce ifade ettiği talepler geldi. Silahlarınızı bırakın teslim olun gibi. Bu müzakere toplantısı Rusya'nın barışa dönmek istemediğini gösterdi"
- "Bizim cevabımız çok net. Ukrayna'yı teslim etmeyeceğiz. Biz de bu savaşa son vererek barışçıl şekilde bunların çözülmesinden yanayız. Müzakerenin İstanbul'da yapılmasını tercih ederiz"