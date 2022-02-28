Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘son durum’ açıklaması

Ukrayna Büyükelçiliği, Donetsk ve Kherson bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Açıklamada Donetsk ve Kherson bölgelerinde süren çatışmalara dair son durum bilgisi paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

“Donetsk bölgesi: Mariupol ve Volnovaha için sıcak çatışmalar devam ediyor. 
Kherson bölgesi: Nova Kakhovka’ya Grad çok namlulu roketatar sisteminden ateş ediyorlar”.

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