Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘son durum’ açıklaması

Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Açıklamada Donetsk ve Kherson bölgelerinde süren çatışmalara dair son durum bilgisi paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:
“Donetsk bölgesi: Mariupol ve Volnovaha için sıcak çatışmalar devam ediyor.
Kherson bölgesi: Nova Kakhovka’ya Grad çok namlulu roketatar sisteminden ateş ediyorlar”.
#SonDurum— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 28, 2022
Donetsk bölgesi: Mariupol ve Volnovaha için sıcak çatışmalar devam ediyor.
Kherson bölgesi: Nova Kakhovka’ya Grad çok namlulu roketatar sisteminden ateş ediyorlar.