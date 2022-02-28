Ukrayna Büyükelçiliği’nden ‘son durum’ açıklaması

Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Açıklamada Donetsk ve Kherson bölgelerinde süren çatışmalara dair son durum bilgisi paylaşılırken şu ifadeler kullanıldı:

“Donetsk bölgesi: Mariupol ve Volnovaha için sıcak çatışmalar devam ediyor.

Kherson bölgesi: Nova Kakhovka’ya Grad çok namlulu roketatar sisteminden ateş ediyorlar”.