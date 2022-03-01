Ukrayna Büyükelçiliği görüntüleri paylaştı: Rusya Harkov'da Özgürlük Meydanı'nı bombaladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da Özgürlük Meydanı'nı bombaladığını belirterek görüntü paylaştı.
Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımı şöyle:
🇷🇺 bir “askeri tesisi” daha yok etti. Videoda gördüğünüz Kharkiv’deki Özgürlük Meydanı’ydı. Hiç askeri teçhizat görüyor musunuz?— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) March 1, 2022
Düşman sadece sivil altyapı tesisleri ve ulaşım araçlarını hedef alarak özgür Ukrayna halkını yok etmeye çalışıyor.
Ama çok bekler! pic.twitter.com/PyOQFbF6zR