Ukrayna Büyükelçiliği görüntüleri paylaştı: Rusya Harkov'da Özgürlük Meydanı'nı bombaladı

🇷🇺 bir “askeri tesisi” daha yok etti. Videoda gördüğünüz Kharkiv’deki Özgürlük Meydanı’ydı. Hiç askeri teçhizat görüyor musunuz?

Düşman sadece sivil altyapı tesisleri ve ulaşım araçlarını hedef alarak özgür Ukrayna halkını yok etmeye çalışıyor.

Ama çok bekler! pic.twitter.com/PyOQFbF6zR