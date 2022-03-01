Ukrayna Büyükelçiliği görüntüleri paylaştı: Rusya Harkov'da Özgürlük Meydanı'nı bombaladı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus güçlerin Harkov kentinde Özgürlük Meydanı'nı bombaladığını belirttiği görüntüler paylaştı

Haber Merkezi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya güçlerinin Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da Özgürlük Meydanı'nı bombaladığını belirterek görüntü paylaştı.

Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımı şöyle:

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