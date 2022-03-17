Ukrayna, bombaladığı Donetsk'in görüntülerini 'acı verici' diyerek paylaştı!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Kiev güçleri tarafından bombalanan Donetsk'in görüntülerini paylaştı.

Bakanlık, Ukrayna tarafından bombalanan bölgenin görüntülerini, "Dili anlamıyor olabilirsiniz, ancak bu insanların yüzlerindeki acı herkes tarafından açıkça görülüyor" ifadeleriyle paylaştı.

Ukrayna'nın üç gün önce Donetsk'e fırlattığı Toçka-U füzesinin bir belediye otobüsüne isabet etmesi sonucu çoğu otobüste bulunan 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Donetsk Devlet Başkanı Denis Puşilin, Donetsk'e yapılan saldırıda kullanılan Toçka-U füzesinin yasaklı misket bombası içerdiğini söylemişti.