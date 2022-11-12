Ukrayna birlikleri Herson'a girdi, Rusya yeni 'geçici başkent' açıkladı

Rusya Herson Bölgesi'nin idari başkenti Herson kentinden tamamen çekilirken bugün Ukrayna birlikleri il sınırına giriş yaptı. Öte yandan Rusya'ya bağlı Herson Bölgesi'nin hükümet sözcüsü Aleksandr Fomin RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, yerel idarenin Geniçesk şehrine taşındığını söyledi.

Fomin, "Tüm yönetim organları artık orada bulunuyor" dedi. Geniçesk, Rusya'nın terk ettiği Herson'un yaklaşık 200 km güneyinde, Azak Denizi kıyısında ve Kırım'ın kuzeydoğusunda yer almakta.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çarşamba günü Rus birliklerinin Herson'dan çekilmesine dönük talimatı onayladı.

Ukrayna'daki Rus kuvvetlerinin komutanı General Sergey Surovikin, "Moskova'nın gereksiz yere asker ve sivil ölümlerini önlemek istediğini" söyleyerek kararın bu nedenle alındığını savundu. Surovikin, Ukrayna kuvvetlerinin bir hidroelektrik barajını yıkarak bir sele neden olabileceğini ve kenti sular altında bırakabileceğinden endişelendiklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı'na göre, 30 binden fazla Rus askeri Dinyeper Nehri'nin doğu kıyısına taşındı ve burada mevzi aldı. Öte yandan kentten 115 binden fazla sivil tahliye edildi.

Herson Bölgesi, Moskova'nın Şubat ayı sonlarında komşu ülkesine saldırmasından kısa bir süre sonra Rus güçleri tarafından ele geçirildi.

Eylül ayında yapılan referandumun ardından Herson ve Ukrayna'nın diğer 3 bölgesi Rusya'ya katıldı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov Cuma günü yaptığı açıklamada, Herson Bölgesi'nin askerlerin Herson kentinden çekilmesine rağmen Rusya'nın bir parçası olarak kaldığını söyledi.