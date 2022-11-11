Zelenskiy: Herson'a geri dönüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımında, Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerin çekildiği Herson kentine girdiğini belirtti.

Ordunun Herson kentine yaklaştığını dile getiren Zelenskiy şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir gün. Ülkemizin güneyine, Herson'a geri dönüyoruz. Şu an itibarıyla savunucularımız şehre yaklaşıyor, az kaldı ve biz de girmeye başlıyoruz. Ancak özel kuvvetler zaten şehirde. Herson halkı bekliyordu. Ukrayna'dan asla vazgeçmediler ve şehir henüz düşman varlığından tamamen arındırılmamışken bile Herson halkı, Rus sembollerini ve işgalcilerin Herson'daki varlığının izlerini sokaklardan ve evlerinden kaldırıyor." (AA)