Ukrayna basını dün ‘paraşütçüler Kiev semalarında’ başlığıyla bir fotoğraf yayınladı.
RIA Novosti ajansının aktardığına göre, Ukrayna basını, daha sonra söz konusu fotoğraftakilerin 'Ukrayna uçaklarının havada yarattığı izler' olduğunu belirtti.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ukrayna basını 'paraşütçüler Kiev'de' diye paylaştı, sonrasında 'uçak izi' dedi
Ukrayna basını, önce ‘paraşütçüler Kiev semalarında’ başlığıyla yayınladığı fotoğrafın başlığını 'Ukrayna uçaklarının havada yarattığı izler' olarak değiştirdi.
Haber Merkezi
Ukrayna basını dün ‘paraşütçüler Kiev semalarında’ başlığıyla bir fotoğraf yayınladı.
RIA Novosti ajansının aktardığına göre, Ukrayna basını, daha sonra söz konusu fotoğraftakilerin 'Ukrayna uçaklarının havada yarattığı izler' olduğunu belirtti.