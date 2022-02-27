Ukrayna basını 'paraşütçüler Kiev'de' diye paylaştı, sonrasında 'uçak izi' dedi

Ukrayna basını dün ‘paraşütçüler Kiev semalarında’ başlığıyla bir fotoğraf yayınladı.

RIA Novosti ajansının aktardığına göre, Ukrayna basını, daha sonra söz konusu fotoğraftakilerin 'Ukrayna uçaklarının havada yarattığı izler' olduğunu belirtti.