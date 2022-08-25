Ukrayna: Bağımsızlık Günü'nde Rusya'nın saldırıları sonucu 22 sivil öldü

Ukrayna yetkilileri, ülkenin "Bağımsız Günü" kutlamaları sırasında Rusya'nın saldırılar düzenlediğini, başkent Kiev'in kuzey bölgesinin füzelerle vurulduğunu açıkladı. Ayrıca Rusya'nın Zaporijya ve Donetsk arasında bulunan Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırılar sonucunda 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın Sovyetler Birliği hakimiyetinden bağımsızlığını ilan edişinin 31. yıldönümünde 'Rusya'nın iğrenç provokasyonlarda' bulunduğunu" söyledi.

Tren istasyonuna saldırı

Reuters'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenskiy, "Rusya'nın ele geçirdiği Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre uzağındaki Chaplyne kasabasına düzenlenen Rus saldırısında bir yolcu treninin hedef alındığını" söyledi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Chaplyne bugün bizim acımız. Şu an itibariyle 22 ölü var" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Chaplyne saldırısı hakkında "Terörist Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dnipropetrovsk bölgesindeki Chaplyne'deki bir tren istasyonuna Rus füze saldırısında en az 15 kişi öldü. Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi'nde vurguladığı gibi, Ukrayna'da ve ötesinde daha fazla insanı öldürmeden önce terörist Rusya'nın durdurulması gerekiyor" yorumunda bulundu.

Vishgorod'a saldırı

Kiev bölgesi yetkilisi Oleksiy Kuleba, Kiev'in kuzeyindeki Vishgorod bölgesine roket saldırısı sırasında da altı patlama meydana geldiğini, ancak herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

Vishgorod'daki saldırı hakkında yaptığı açıklamada Kuleba, "Vishgorod'da iki saldırı kaydedildi. Siviller arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Herhangi bir yangın ya da konut veya altyapı yıkımı olmadı. Bölge sakinlerinin duyduğu diğer patlamalar hava savunmamızın 'eserleri'ydi" dedi.

Rusya'dan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın İskender füzelerinin Ukrayna'nın Dnipropetrovki bölgesindeki tren istasyonunu vurduğunu söyledi. Açıklamada 200 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bildirildi.

Konaşenkov, İskender füzelerinin bölgedeki saldırısında Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunun vurulduğunu doğrularken, trende bulunan 200 Ukrayna askerinin ve askeri teçhizatın Donbass'taki çatışma bölgesine gittiğini ifade etti.