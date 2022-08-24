Biden Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık ek askeri destek açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna'nın "Bağımsızlık Günü"nü kutladığı açıklamasında ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık ek askeri yardım göndereceklerini duyurdu.

Biden yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık ek askeri yardım göndereceğini belirtti.

Sözkonusu yardımla Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, topçu sistemleri ve mühimmatı, İHA ve diğer teçhizatı almasını sağlayacağını söyleyen Biden, böylelikle Ukrayna'nın "uzun vadede kendisini savunmaya devam etmesinin garantiye alınacağını" ifade etti.