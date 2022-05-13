Ukrayna: Azovstal'daki askerlerin tahliyesi için Türkiye arabulucu olmayı kabul etti

Ukrayna'nın Mariupol kentinde Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal demir ve çelik fabrikasındaki Ukraynalı askerlerin tahliyesi için görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olduğu açıklandı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk yaptığı açıklamada Azovstal'daki askerlerinin tahliyesi için mevcut görüşmelerde Türkiye'nin arabulucu olmayı kabul ettiğini belirtti.

Vereşçuk Azovstal'daki askerlerin ve militanların tahliyesi için "özel bir operasyon"un yol haritasını oluşturmak üzere yeni bir müzakere turuna başladıklarını, tahliyeye ilk etapta ağır yaralılardan başlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Vereşçuk Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin tahliyeleri koordine etmek için dün Rusya'da bir toplantı yaptığını belirtti.

Ankara'dan militanları Türkiye'ye getirme önerisi

Ukrayna basınında yer alan habere göre, 11 Mayıs'ta Ukrayna, fabrikadaki askerlerin savaş esiri Rus askerleriyle takas edilmesini teklif etti. Rusya Azovstal'daki militanların Mariupol'den deniz yoluyla çıkarılarak tarafsız bir ülkeye götürülmesi önerisini reddetti. Ukrayinska Pravda'da yer alan habere göre Türkiye'nin Rusya'ya militanların ve Ukraynalı askerlerin savaşın sonuna kadar cepheye gitmeyeceklerini garantiye almayı ve onları Türkiye'de tutmayı önerdiği iddia edildi. İddiaya göre Ankara'nın bu önerisi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya iletildi. Azovstal'da neo-Nazi yanlısı Azov Taburu militanlarının çoğunluğunu oluşturduğu Ukrayna güçleri bulunuyor.