AB'den Ukrayna'ya 500 milyon Avro'luk ek askeri destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya askeri destek için 500 milyon avro daha bütçe ayıracaklarını açıkladı. Borrell bununla birlikte AB'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin 2 milyar avroya ulaşacağını söyledi.

Almanya'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısında gazetecilere açıklama yapan Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri desteğinin tank ve top gibi ağır silahlar için olacağını ve toplamda 2 milyar avroya ulaşacağını belirtti.

AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulayacağı konusunda "iyimser" olan Borrell anlaşmaya önümüzdeki günlerde varılacağını öne sürdü. Reuters'ın aktardığına göre Borrell "Bir anlaşmaya varacağımızdan eminim. Buna ihtiyacımız var ve olacak. Rusya'ya petrol bağımlılığından kurtulmamız gerek" dedi.