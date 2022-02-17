Ukrayna ateşkesi ihlal etti, Luhansk'a havan saldırısında bulundu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.

Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi.