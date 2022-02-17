Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.
Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi.
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İsmail Sarp Aykurt
Ukrayna ateşkesi ihlal etti, Luhansk'a havan saldırısında bulundu
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan topları ateşledi.
Haber Merkezi
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ateşkesi ihlal ederek bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırdı.
Saldırı ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddiaları sonrasında geldi.