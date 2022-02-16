Ukrayna Duma'nın Donetsk'i tanımasını BMGK'ya taşıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya tarafından tanınmasına yönelik kabul edilen taslağın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi için girişimde bulunduklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yaptığı açıklamada kararın "Minsk anlaşmalarını ve barış sürecini baltaladığını" söyledi.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Serhiy Kyslytsia tüm üye devletlere bir çağrı gönderildiğini bildirdi. Kyslytsia, "Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyet’ini tanıması, Minsk anlaşmalarından bariz bir şekilde geri çekilmesi anlamına gelecek ve Ukrayna ve ortaklarının şu anda aktif olarak teşvik etmeye çalıştığı siyasi ve diplomatik çözüme ciddi bir darbe indirecektir" dedi.