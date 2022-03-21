Ukrayna askeri sağlık servisi başkanı: Rus esirlerin hadım edilmesi için talimat verdim

Ukraina 24 kanalına konuşan Ukrayna askeri sağlık hizmeti başkanı Gennadiy Druzenko, ele geçirdikleri yaralı askerleri hadım etme talimatı yayınladığını söyledi.

Druzenko, Rusların "insan değil, hamamböcekleri oldukları için tüm yaralıların hadım edilmesi için katı emirler verdiğini" dile getirdi.

Druzenko şu ifadeleri kullandı:

"Bilirsiniz benim ne kadar büyük bir hümanist olduğumu. Eskiden şunu söylerdim, 'yaralanmış bir düşman artık bir düşman değil, hastadır'. Ama [Ruslar] insan değil, hamamböcekleri oldukları için tüm yaralıların hadım edilmesi için katı emirler verdim. Bizim doktorlarımız hastaları kurtarmak için çabalar ancak Ruslar burada ölecek."

Druzenko'nun televizyona verdiği demeç.

Druzenko, ABD hükümetiyle yakın bağıyla da biliniyor. Kendisi USAID ve Wilson Center'da çalışmıştı.