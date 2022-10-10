Ukrayna arananlar listesine Rusya’dan yeni üst düzey yetkilileri ekledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alınmasının ardından söz konusu listeye yeni üst düzey yetkilileri eklendi.

Ukrayna tarafından "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Rus ordusunun saldırılarına dair yaptıkları açıklamalar nedeniyle" haklarında soruşturma açılan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Viaçeslav Volodin, Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergei Narişkin ve Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev Ukrayna tarafından arananlar listesine dahil edildi. (İHA)