Ukrayna, Medvedev ve Zaharova'yı arananlar listesine ekledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alındı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Medevedev ve Zaharova'ya "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına tecavüz" suçlaması yöneltildi.

Medvedev ve Zaharova, bu karar doğrultusunda Ukrayna istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmeleri durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecekler.