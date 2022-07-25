Ukrayna Altyapı Bakanından ilk tahıl sevkiyatına dair açıklama

Tahıl sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada bulunan Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, “İlk tahıl gemilerinin bu hafta Çornomorsk Limanı’ndan yola çıkmasını umut ediyoruz' dedi.

Haber Merkezi

Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, geçtiğimiz hafta İstanbul’da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, tahıl yüklü ilk gemilerin bu hafta içerisinde Çornomorsk Limanı’ndan hareket etmesini umut ettiklerini söyledi.

Kubrakov, “Anlaşmanın gelecek günlerde geçerli olmaya başlamasını umuyoruz. Her şeyin bu hafta başlaması için hazırlık yapıyoruz” dedi.

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vasyukov da, Çornomorsk’tan sonra Odessa ve Pivdennyi limanlarından da tahıl sevkiyatına başlanacağını ifade ederken, 3 limandaki faaliyetlerin 2 hafta içerisinde başlayacağını söyledi.

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