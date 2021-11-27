'Ukrayna ABD için her konuda kullanışlı bir malzeme'

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, ABD’nin Donbass bölgesindeki çatışmaları kışkırtmayı hedeflediğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre, Rus Rossiya 1 televiyonuna konuşan Narışkin, ABD’nin “Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etme hazırlığında olduğu” iddiasının arkasında yatan gerçek niyetin, Donbass'taki çatışmaları yeni bir güçle yeniden alevlendirmek olduğunu belirtti.

Narışkin, Kiev hükümetinin Ukrayna’nın doğusunda fiilen devam etmekte olan çatışmayı, yeni bir güçle alevlendirme çabası içerisinde olduğunun altını çizerek, Ukrayna’nın ABD için ‘her konuda kullanışlı bir malzeme’ olduğunu ifade etti.