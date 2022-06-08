Ukrayna: AB adaylık statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “AB adaylık statüsü dışındaki alternatifleri kabul etmeyeceğiz” dedi.

Düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında konuşan Kuleba, Ukrayna’nın AB üyeliğine ihtiyacı olduğunu savunarak, “Ukrayna, AB adaylık statüsü dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyecek. AB aday adaylığına, potansiyel adaylığa ya da yerine geçen şeylere değil, AB adaylık statüsüne ihtiyacımız var. Bu oyunu uzun süredir oynuyoruz ve nasıl olacağını biliyoruz. Standart AB aday statüsünden memnun olacak mütevazı insanlarız. Bizim için özel bir şey icat edilmemeli” dedi.

Ukrayna’nın AB’ye üye olmasına şüphe ile yaklaşan bazı ülkelerin çeşitli alternatiflerle kendilerini kandırma çabasında olduğunu söyleyen Kuleba, “Adaylık statüsü, AB üyeliğine şüpheyle yaklaşan ülkelerin aşmamız gereken son psikolojik engelidir” dedi.