Macron Ukrayna'nın da üye olacağı 'Avrupa Siyasi Topluluğu' kurulmasını önerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin gerçekleşmesinin on yılları bulabileceğini söyledi.

Macron Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a ilişkin olarak "Onlara yarın adaylık statüsü versek bile çok iyi biliyoruz ki katılmalarına izin verecek süreç birkaç yıl aslında şüphesiz birkaç on yılı bulacak" dedi.

Bu ülkelere üyelik vermenin acil olduğunu savunan Macron yeni bir "Avrupa siyasi topluluğu"nun kurulması çağrısında bulundu. Macron böyle bir topluluğun AB'ye katılmak isteyen ya da AB'den ayrılan ülkelere hitap edebileceğini belirterek İngiltere'yi de işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı "Avrupa siyasi topluluğunu yaratmak bizim tarihsel zorunluluğumuz" dedi.

Macron'un bu açıklaması AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, komisyonun Ukrayna'nın adaylık sürecine ilişkin görüşünü Haziran ayında sunacağını açıklamasının ardından geldi.