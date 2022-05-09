Putin'den 9 Mayıs mesajı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Sovyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 77. yıldönümü nedeniyle askeri geçit töreni ve kutlamalar düzenleniyor.

Rusya, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutluyor.

Sputnik'in haberine göre başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da geleneksel askeri geçit töreni başladı. Zaferin 77. yılı kutlamalarının Rusya'nın Ukrayna operasyonunun bitiş tarihi olacağı iddia edilse de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş, "Operasyonu 9 Mayıs’a kadar değil Devlet Başkanı Vladimir Putin’in belirlediği hedeflere ulaşılınca sonlandıracağız" demişti.

Putin de dün Ukrayna halkına gönderdiği Zafer Bayramı tebrikinde “Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm'in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Savaş yıllarının olayları, ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor” ifadelerini kullandı.