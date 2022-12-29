UKKSA Başkanı Nevzat Metin yaşamını yitirdi

Muğla'nın Datça ilçesi kırsal Yaka Mahallesi'ndeki eski bir köy okulunda 13 yıl önce sanata ve sanatçılara kapılarını açan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Metin, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre Metin, İstanbul'daki evinde bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. İki çocuk ile iki torun sahibi olan ve bir süredir kanser tedavisi gören Metin, İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.