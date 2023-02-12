ÜKD'den uzaktan eğitim kararına karşı bildiri: Eğitim hakkı gasp edilemez!

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD), depremin ardından AKP iktidarının üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine dönük kararına ilişkin bir bildiri yayınladı.

"Eğitim hakkı gasp edilemez!" başlıklı bildiride, "İktidarın söz konusu bilim karşıtı tercihi sadece kendi sınıfına hizmet çabasını yansıtmamaktadır, aynı zamanda bu felaket karşısındaki beceriksizliğinin yüzüne vurulmasından da endişelenmekte; bilimden, akademinin örgütlenmesinden, üniversite gençliğinden korkmaktadır" denildi.

ÜKD tarafından yayınlanan bildiri şöyle:

"Eğitim hakkı gasp edilemez!

Türkiye’de bilim insanlarının uyarılarına, bilimsel raporlarına karşın, AKP iktidarı tercihini bilimden yana kullanmak yerine, sermaye sınıfının çıkarları yararına kullanmış ve olacaklara göz yummuştur. Mevcut kaynaklar halkı korumaya değil, müteahhitlerin zenginliklerine zenginlik katmak için kullanılmıştır. Bilimin göz ardı edilmesinin bir sonucu olarak, doğal afet büyük bir felakete dönüşmüştür.

Başından beri bilim karşıtlığını ilke edinen iktidar, depremin ardından da üniversite eğitimine büyük bir darbe vurarak bizleri şaşırtmamıştır. AKP iktidarı, depremzedeleri KYK yurtlarına yerleştirmek bahanesiyle üniversite eğitiminin “uzaktan” yapılacağını açıklayarak üniversiteleri fiilen kapatma kararı almıştır. KYK yurtlarından hem kapasite olarak çok daha geniş hem de depremzede aileleri ağırlamak için çok daha uygun olan otel, yazlık ve boş konutları kullanmak yerine, AKP iktidarının depremzedelerin barınma gereksinimine bulduğu ilk çözüm KYK yurtları olmuştur. Elbette gerektiğinde KYK yurtlarının kullanılması gerekir, ancak iktidarın söz konusu ilk refleksinin bu yönde olması anlamlıdır. AKP iktidarının tercihi açıktır. İktidar, turizm sermayesine, müteahhitlere dokunmak yerine, üniversite eğitimini ve bilimsel üretimi gözden çıkarmaktadır. Kime hizmet ettikleri açıktır.

İktidarın söz konusu bilim karşıtı tercihi sadece kendi sınıfına hizmet çabasını yansıtmamaktadır, aynı zamanda bu felaket karşısındaki beceriksizliğinin yüzüne vurulmasından da endişelenmekte; bilimden, akademinin örgütlenmesinden, üniversite gençliğinden korkmaktadır.

Çözüm, depremzedeleri KYK yurtlarına yığmak değil, turizm sermayesinin fırsatçılığına izin vermeyecek şekilde otellerde ve gerekirse boş konutlarda, daha iyi koşullarda misafir etmektir. Çözüm, üniversitelerden öğrencileri uzaklaştırmak değil, depremden herhangi bir şekilde etkilenen öğrencilere kayıt dondurma hakkı sağlayarak üniversitede eğitimi sürdürmektir. Üniversite Katılımcıları Derneği olarak iktidarın sermaye sınıfını kollayan, doğal felaketleri “kader planı” olarak betimleyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışan yaklaşımları karşısında üniversitelerin halkı korumak için bilim üreten yerler haline gelmesi yönünde mücadele etmeye devam edeceğimizi kararlılıkla ifade ederiz."