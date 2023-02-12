Demirtaş'tan uzaktan eğitim kararına tepki: 'Başka çözümler mümkün'

Depremzedelerin üniversite yurtlarına yerleştirilecek olmasına tepki gösteren Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Depremzedelerin barınma sorununun çözümü, üniversite öğrencilerinin yurtlardan apar topar çıkarılması değildir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkım getiren 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerin öğrenci yurtlarında kalacağını açıklayarak üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim ile yapılacağını duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

'Eğitim hakkı engellenecek'

"Depremzedeler bir an önce güvenli yerlere yerleştirilmeli. Bunun için üniversitelerde eğitime ara verilerek yurtların boşaltılması kesinlikle doğru değil. Bu uygulama, yeni mağduriyetlere yol açar. Başka çözümler mümkün ve mutlaka uygulanmalı.

Üniversitelere ara verilmesiyle öğrencilerin eğitim hakkı engellenecek. Güç bela ev tutup kira ödemek zorunda olanlar da mağdur edilecek. Önemli bir nokta: Deprem bölgesindeki öğrenciler dönem sonuna kadar istedikleri üniversitelere gidebilmeli ve ihtiyaçları karşılanmalı.

Demirtaş'tan üç öneri

Depremzedelerin barınma sorununun çözümü, üniversite öğrencilerinin yurtlardan apar topar çıkarılması değildir. Depremzedeler için,

- Uygun tüm otellerle anlaşma yapılsın.

- Devlet misafirhanelerinin tamamı açılsın.

- Kira desteği artırılsın.

Yine de açıkta kalan olursa HDP'nin, depremzedeler ile dayanışmak isteyenleri buluşturacağı kampanyayla, kardeşlerimizin yeni bir ev kurmalarına veya bir eve yerleşmelerine yardımcı olalım. Öğrencileri mağdur etmeden depremzedelerin barınma sorunlarını çözmek mümkün."