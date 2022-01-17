ÜKD'den Metin Kazancı açıklaması: Muhbirlik düzeni sürdürülemez

Ankara Üniversitesi'nin, ders sırasında bir öğrencisine "Başındaki örtü niye farz?" diye sorduğu iddia edilen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın derslerini iptal etmesi üzerine Üniversite Katılımcıları Derneği bir açıklama yaptı.

Kazancı'nın, AKP’li Mehmet Metiner'in Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Sahi siz kimsiniz, imtiyazınız nereden geliyor bay profesör?" başlıklı yazısı sonrasında başlatılan kampanyayla, üstelik savunma hakkı verilmeden derslerinin iptal edilmesinin üniversitenin acizliğini gösterdiği dile getirilen açıklamada "Muhbirlik aracıyla ayakta tutulmaya çalışılan bu baskı düzeni sürdürülebilir değildir. Daha önceki baskı dönemlerinin sonunda olduğu gibi, Metin Hocalar, bu düzen tarafından ihraç edilen ilerici tüm akademisyenler üniversiteye geri döneceklerdir." denildi.

ÜKD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Üniversitenin acizliğini yansıtan bir tuhaf ihraç

1943 yılında Ankara Hacıbayram’da dünyaya gözlerini açıyor. Uğur Mumcu, Güven Tekinsoy, Zeynep Arat gibi bildik isimlerle birlikte Ulus Hali’nin arkasındaki Devrim İlkokulunda okuyor, Ankara’nın başkent olma sürecinde kurulan eğitim kurumlarından biri olan ünlü Ankara Gazi Lisesine gidiyor. Sonra Mülkiye’de okuyor. Mülkiye’yle yetinmiyor, Hukuk Fakültesini de bitiriyor. 1966 yılında Fransa’da Rennes Üniversitesinde doktorasını tamamlıyor. 1972 yılında İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde doçentlik çalışmalarını tamamlıyor.

Kısaca akademik yaşamını özetlediğimiz hoca, Prof. Dr. Metin Kazancı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde verdiği halkla ilişkiler ve kamu yönetimi dersleriyle, yayımlanmış pek çok kitabıyla ve yüzlerce bilimsel makalesiyle örnek bir bilim insanı.

Böylesi bir birikime ilk darbe, 12 Eylül Askeri Darbesi döneminde geliyor. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu ile üniversitedeki görevine son veriliyor Metin Hocanın. Ancak 1989’da öğrencilerine kavuşabiliyor. İkinci darbe ise bugün AKP döneminde gerçekleşiyor. Emevi Devletinin yaşam tarzına müdahalesini anlattığı derste türbanlı bir öğrencinin “türbana müdahaleyi” gündeme getirmesinin ardından dersteki tartışma iktidarın borazanlığını yapan bir gazete tarafından kışkırtıcı haber ve yazılarla hocayı hedef gösteren bir araç haline getiriliyor. Ankara Üniversitesi yönetimi ise herhangi soruşturma bile yürütmeden, hocanın savunmasını bile istemeden Prof. Dr. Metin Kazancı’nın ders vermesini engellediğini duyuruyor.

Üniversitede kürsüler her türlü düşüncenin özgürce tartışılabildiği yerler olmalıdır. İktidarın rahatsız olabileceği kaygısıyla ya da muhbirlik baskısıyla bilimsel bilgi üretilemeyeceği açıktır. Yaşanan bu olay, üniversitede aslında gerçek anlamda bilimsel bilgi üretiminin gerçekleşmesinin arzulanmadığının açık bir beyanıdır. Ankara Üniversitesi yönetimi, siyasi iktidarın borazanlığını yapan bir gazetenin hedef gösteren yazılarını dikkate alıp söz konusu savlara ilişkin kendi hocasının açıklama getirmesine bile olanak tanımayarak bir acizlik sergilemiştir. Bu acizliğin bedeli, sadece Metin Hocanın öğrencilerinin mahrum kalacağı dersler değildir, aynı zamanda üniversitede bilimsel üretim sürecine de darbe vurulmuş durumdadır.

Muhbirlik aracıyla ayakta tutulmaya çalışılan bu baskı düzeni sürdürülebilir değildir. Daha önceki baskı dönemlerinin sonunda olduğu gibi, Metin Hocalar, bu düzen tarafından ihraç edilen ilerici tüm akademisyenler üniversiteye geri döneceklerdir.

Üniversite Katılımcıları Derneği (ÜKD)