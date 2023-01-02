Uğur Yanıkel'in ölümünde büyük ihmal: İdari soruşturma başlatıldı

Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel’in ölümünde büyük bir ihmal olduğu ortaya çıktı. Bir parkın yüksek duvarından düşmesi üzerine 00.30 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yanıkel'in yüksekten düştüğü bilinmesine rağmen hiçbir görüntüleme cihazına sokulmadığı öğrenildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ölümcül ihmal ile ilgili idari soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

halktv.com.tr'nin haberinde olaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuzun YouTube Koordinatörü, çalışma arkadaşımız Uğur Yanıkel 24 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışma sonucunda, Yanıkel’in Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nın yanında bulunan parkta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik isnat duvarından düştüğü belirlendi. Yerde bir saate yakın baygın yatan Yanıkel 00.30 sıralarında ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye geldiğinde bilinci açık olan arkadaşımız kırmızı alana alındı ve 00.45 sıralarında kan alma ile radyolojik görüntüleme talebi sisteme girildi. Ancak kanları alınırken, sisteme girilmesine rağmen arkadaşımızın görüntülemesi yapılmadı. 03.45’te ise arkadaşımız yaşamını yitirdi.VİDEO

Ölümcül ihmale ilişkin bugün hastane yetkililerini aradık. Doktor tarafından radyolojik görüntüleme talebinin sisteme girilmesine rağmen 3 saat boyunca arkadaşımızın görüntülemesinin neden yapılmadığı sorduk. Ancak yanıt alamadık. Tarafımıza tek iletilen şey konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bilgisi oldu."