Uğur Yanıkel'in ölümü sonrası doktorlar hakkında soruşturma

Halk TV Youtube Koordinatörü gazeteci Uğur Yanıkel, geçtiğimiz cumartesi Beşiktaş’ta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Yanıkel’in amcası Cemal Yanıkel TELE1'e yaptığı açıklamada yeğeninin ölümündeki şüphelere dair polisin soruşturma yürüttüğünü ve avukatlarının konuyla ilgilendiğini aktarırken Beşiktaş Stadı’nın yan tarafında yerde yatan Yanıkel’e müdahale için gelen ambulansın yeğenini Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürene kadar 1 saat vaktin geçtiğini belirtti.

“Orası 10 dakikalık bir mesafe bile değil. Neden ambulans 1 saatte gitmiş, neden orada müdahale edilmemiş” diyen Amca Yanıkel o saatte yolların da açık olduğunu ve ambulansın yeğenini aldıktan sonra hastaneye 1 saatte ulaşmasının çok uzun olduğunu aktardı. Cemal Yanıkel, “Yürüyerek bile oradan 10 dakikada gidilebilecek bir yer” dedi.

Kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilinci yerine gelen Yanıkel’in doktorlara iyi olduğunu söylediğini aktaran Amca Yanıkel, yeğeninin ilk anda gitmek istediğini ancak daha sonra bilincinin kapandığını belirtti.

Cemal Yanıkel ayrıca, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeğenine müdahale eden doktorlar hakkında Sağlık Bakanlığı’ndan soruşturma izninin verildiğini ve Yanıkel’e müdahale eden doktorlar hakkında soruşturmanın başlatıldığını söyledi.