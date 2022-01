Uğur Mumcu suikastın 29. yıldönümünde evinin önünde anıldı

Gazeteci- Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 29’ncu yıldönümünde Ankara'da bombalı suikasta uğradığı evinin önünde düzenlenen törenle anıldı.

Mumcu için bu yıl Ankara Çankaya’daki evinin önünde düzenlenen anmaya; eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Mumcu’nun aracının bombalandığı noktaya yapılan anıta karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Mumcu’nun çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin bugünkü sayısı da buraya konuldu. Uğur Mumcu Parkı’ndaki ağacın etrafına Mumcu’nun yazılarından kesitler yerleştirildi.

Kılıçdaroğlu Mumcu’nun evini ziyaretinin ardından Faili Meçhuller Anıtı’na ve Uğur Mumcu Anıtı’na karanfil bıraktı. Uğur Mumcu Anıtı’nın önünde yapılan anmanın ardından Kılıçdaroğlu, Mumcu ile ilgili şunları söyledi:

“Onu katlettiler, acısı hâlâ yüreğimizde, acısı dinmedi, dinmeyecek. Onun önderliğinde, onun yol göstericiliğinde bütün medya dünyasının ortak çaba harcaması, benim en büyük arzumdur. Eğer biz olayların ayrıntılarını öğrenebilirsek, kamuoyuna bütün bu ayrıntıları bir şekliyle aksettirebilirsek gazeteci olarak görevimizi yapmış oluruz. Biliyorum, gerçekleri yazmanın zor olduğunu biliyorum. Hele bugünkü koşullarda gerçekleri yazmak son derece zor. Zor olduğunu, baskıların olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse Uğur Mumcuyu unutmasın. Gerçekleri araştırma uğruna hayatını rahatlıkla feda edebilecek bir yiğitti o. O yiğidi her zaman, her yerde, her ortamda saygıyla anacağız."

'Hâlâ aydınlatılamaması bu davanın köklerinin çok derinde olduğuna işaret ediyor'

Anmaya katılan Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Can Güleryüzlü, Mumcu’nun mesleğin kutup yıldızı olduğunu belirterek, “Mumcu’ya yönelik saldırı yıllar geçmesine karşın aydınlatılamadı. Uğur Mumcu toplumsal mücadelenin en öncü hatlarından birisini tutuyordu. Türkiye’de bugün yaşanan hukuksuzluk, yolsuzluk, sömürü ve meslektaşlarımıza yönelik baskılara karşı, mafyatik ilişkilere karşı toplumu uyarıyordu. Bu uyarılardan kaynaklı Uğur Mumcu hedef alındı. Aradan geçen 29 yılda hâlâ davasının aydınlatılamaması, hâlâ sorumluların ortaya çıkarılmaması bu davanın köklerinin çok derinde olduğuna işaret etmekte” diye konuştu.

'Failleri hâlâ dışarıda'

Gazeteci Deniz Zeyrek, Mumcu öldürüldüğünde gazeteciliğe yeni adım attığını ve o günkü siyasetçilerin faillerinin bulunacağını vaat ettiğini hatırlatarak, “Fakat hiçbir tatmin edici soruşturma sürdürülmedi. Ne yazık ki failleri hala dışarıda. Failleri hala ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor” dedi. Zeyrek, bugün de gazetecilerin karanlık odakların hedefi haline geldiğini söyleyerek, şunları söyledi:

“Ama hiçbiri işe yaramıyor. Uğur Mumcu 29 yıl önce bir basın şehidi olarak aramızdan ayrıldı ama hiçbir gazeteci, hiçbir vatandaş, hiçbir okuyucusu Uğur Mumcu’yu unutmadı. Bugün de buradaki kalabalık onu gösteriyor. Uğur Mumcu’yu bütün gazetecilerin, özellikle de yeni başlayanların iyi araştırıp, öğrenip örnek alması gerektiği kanaatindeyim. Biz öyle yapmaya çalışıyoruz, bizden sonrakiler de öyle yapsın. Gazeteciliğin yaşaması için bu şart."