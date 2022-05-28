Uğur Dündar'dan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışma konusu olan iddiasına yanıt

Rasim Ozan Kütahyalı, Uğur Dündar'ın 28 Şubat soruşturması dolayısıyla korkudan kendisini aradığını ve övgülerde bulunduğunu iddia etmişti.

Dündar, Kütahyalı’nın iddialarına ilişkin Tele 1 ekranlarındaki Enver Aysever’in ‘Gündeme Not’ programında açıklamalarda bulundu.

Dündar, “Yalandan kim ölmüş diyorum. O şahsa böyle cevap vermiş olayım” ifadesini kullandı.

Dündar, şöyle konuştu: “Ben 28 Şubat sürecinde, bizim efsanevi başkanımız Aziz Yıldırım’ı asıp kestikleri dönemde Mehmet Baransu’nun canlı yayınına telefonla bağlandım. Mehmet Baransu’ya ‘Bu yaptıkların yanlış, müfterisin’ dedim. O da ‘Yalan söylemiyorum, ben Uğur Dündar efsanesini bitireceğim’ dedi. Ben de bunun üzerine ‘Ya sen kimsin Uğur Dündar efsanesini bitirmek kim? Sen daha ana rahmine düşmediğin yıllarda Uğur Dündar bu memleketin sorunlarına kafa yoruyordu, kelle koltukta her güç odağıyla mücadele ediyordu?’ ‘Fetullah Gülen’i kast ederek sen değil senin padişahın gelse Uğur Dündar efsanesini bitiremez’ dedim… O kadar bloke oldu ki ağzı burnu kurudu. Telefonu kapatırken de ‘Bu konuşmanın üstüne bir su iç de kendine gel’ dedim. Ama Mehmet Baransu cezaevine düştüğünde onunla ile ilgili tek kelime etmedim. Benim ilkemdir düşene vurmam."

Rasim Ozan Kütahyalı ne demişti?

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir Youtube programında Dündar'a ilişkin şu iddiaları dile getirmişti:

"Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında beni aramış adam. "Rasim'cim, seni çok seviyoruz, izliyoruz. Çok delikanlı bir tarzın var." Türkiye artık bu tiyatroyu bilsin. Ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor, aldatıyor. Aradı beni, hadi inkar etsin."

"28 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyordu Uğur Dündar. Beni aradı. Bir laf var piyasada dedi, sen Uğur Dündar'ı bitireceğim diyormuşsun. Güldüm, öyle bir şey demiyorum, korkuyordu. Öyle bir şey yok dedim.

Bizim yayına bağlandı. Ben yayınlarımla en çok SHP'ye (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) zarar verdim dedi. 1994'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesine ben yol açtım dedi. Ya bunlar bu. Uğur Dündar şimdi Fenerbahçe'ye girdi, ben göreceğim onu."