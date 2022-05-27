'Ayşenur Arslan'ı hapse atıyorlardı, devreye girdik; tutuklanmaktan korkan Uğur Dündar beni aradı'

Rasim Ozan Kütahyalı, "Ne var ne yok" adlı Youtube programında açıklamalarda bulundu.

t24'te yer alan habere göre, Kütahyalı, Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan'a ilişkin iddialarda bulundu:

"Ümit Kocasakal'a 'Aman hoşgörülü davran bunlar bizim köpeğimiz' dedim"

"Şu an kurulan rejim Ak Parti rejimi, Tayyip Erdoğan rejimi değil ki. Şu an Atatürkçüler sistemden dışlandı falan mı sanıyorsunuz? Hepsi beraber, beraberiz. Beraberiz derken; onlar benden nefret edebilir.

Ümit Kocasakal'a da söyledim. "Aman hoşgörülü davran bunlar bizim köpeğimiz" dedim. Dava falan açmadı. Niye açmıyor kardeşim? Anlatırım o zaman her şeyi. Bunlar numaradan yapmasınlar. Bize dokunacaklar, devletin bazı kurumlarındaki bizim üstadlarımız bunları arayınca hazır ola geçecekler, numaradan Rasim Ozan'a dokunacaklar!

Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e de numaradan dalan vardır böyle. Başka yerde de hazır olda durur. Muhalefetsen adam gibi muhalefet olacaksın. İktidarın bir tarafından tutunup öbür tarafındaki adamı vurmak, iç harptir. Muhalefet nedir, bütün bu sisteme muhalif olmaktır."

Halk TV programcısı Ayşenur Arslan ve gazeteci Uğur Dündar hakkında Kütahyalı, Arslan'ın cezaevine girmesine engel olduğunu, 28 Şubat'ta Uğur Dündar'ın yargınlanmaktan korktuğunu iddia etti. Kütahyalı şöyle konuştu:

"Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'na terör örgütü dedi. Hapse atıyorlardı bunu, biz devreye girdik. Nagehan (Alçı) da onu aradı. Baktık yaşlı başlı kadın... CHP sahip çıkmadı.

'28 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyordu Uğur Dündar, beni aradı'

Uğur Dündar 28 Şubat soruşturmasında beni aramış adam. "Rasim'cim, seni çok seviyoruz, izliyoruz. Çok delikanlı bir tarzın var." Türkiye artık bu tiyatroyu bilsin. Ey muhalifler! Sizin düşmanınız ben değilim. Karşıtınızım ama dostunuzum. Bunlar sizi kandırıyor, aldatıyor. Aradı beni, hadi inkar etsin."

"28 Şubat'ta tutuklanmaktan korkuyordu Uğur Dündar. Beni aradı. Bir laf var piyasada dedi, sen Uğur Dündar'ı bitireceğim diyormuşsun. Güldüm, öyle bir şey demiyorum, korkuyordu. Öyle bir şey yok dedim.

Bizim yayına bağlandı. Ben yayınlarımla en çok SHP'ye (Sosyaldemokrat Halkçı Parti) zarar verdim dedi. 1994'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesine ben yol açtım dedi. Ya bunlar bu. Uğur Dündar şimdi Fenerbahçe'ye girdi, ben göreceğim onu."

Ali Koç'un yaptığı tuzaktı. Eğlenceli bir yayın olacaktı, çoluğun çocuğun önünde o yaptıkları. Ben, hiçbir şey demedim. Herkes bana Rasim çok kibardın dedi. Ben adeta sağ kolu bağlanmış, tek sol koluyla dövüşen bir boksör gibiydim.

O, tekme tokat, ayak, bacak, nükleer, her şeyle gitti. Ve ben en önemli şeyi söylemedim. Devletin yetkililerinden mesaj gelmişti bana. 3-5 lafta bile delirdi. Koç Holding sponsor dedim, suçlayıcı olarak demedim bunu da. Sonunda çıldırdı gitti. O dönem FETÖ olimpiyatlarına sponsor olmasında kriminal bir şey görmedim. O zaman normal bir örgüttü. Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Koç holding'in Bank Asya'dan aldığı kaç tane kredi var."

'Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik makamlarından, yetkililerinden bana mesajlar geldi'

Ali Koç'la yayın yaptığımız gece Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik makamlarından, yetkililerinden bana mesajlar geldi, tartışma anında kendilerince fikir veriyorlar. Bunlar çok kritik makamlar, gazeteciler bu mesajları alınca hop uygularlar. Sen neden Gezi'de otelini terörist karargahı yaptın demiyorsun, Divan otelini teröristlere kullandırttın demiyorsun, ben demedim Ali Koç, Ömer Koç. Ben söylemedim, çünkü bu işi kan revana dökerdi. Ali Koç öfke kontrolü olmayan bir adam. Başka şeyler de oldu, söylemeyeceğim. İki çocuğunun yanında olmaması gereken şeyler. Hiç öfke kontrolü olmayan bir adam.