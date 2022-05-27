SADAT yöneticisinden 'sandıkta teslim etmeyiz' paylaşımı

SADAT tartışmaları sürerken sosyal medyadan tepki çeken bir mesaj paylaşıldı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, kişisel sosyal medya hesabında "Araştırmacı Yazar" olduğunu belirten, ancak İstanbul Ticaret Odası'nın sicil kayıtlarına göre SADAT'ın yönetim kurulu üyesi ve ASSAM Başkan Yardımcısı olduğu görülen Ersan Ergür, "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz... Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun..." paylaşımını yaptı.

Ergür gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi.