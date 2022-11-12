Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bu yanlış bir söylem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında "Bir bakalım ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu bir deneyelim. Kılıçdaroğlu bir nasıl bir adam bir görelim. Verdiği sözün arkasında durur mu durmaz mı bir görelim" demişti. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Uğur Dündar'dan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, "Kılıçdaroğlu, 'Bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim' demiş.

Bu yanlış bir söylem" dedi.

"Çünkü bu seçim ‘deneme' değil, ‘kazanma' seçimi" diyen Dündar, "Millet İttifakı kazanacak adayla seçime gitmek zorunda. Zira bu seçimin tekrarı olmayacak!” ifadelerini kullandı.